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Четыре арендные многоэтажки сдадут в этом году в Осакаровском районе Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Апреля 2023, 23:11
Четыре арендные многоэтажки сдадут в этом году в Осакаровском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Осакаровка Карагандинской области в этом году планируется завершить строительство четырех 18-квартирных арендных домов. Продолжится прокладка водопроводных сетей в селах Озерное, Ералы, Пионерское и седьмая очередь в поселке Осакаровка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об итогах 2022 года и планах по дальнейшему развитию Осакаровского района во время брифинга на платформе Региональной службы коммуникаций проинформировал аким Руслан Нурмуханбетов.

Социальное благополучие сельчан невозможно без решения жилищного вопроса. В этом году в районе введут в эксплуатацию 8100 квадратных метров жилья, что больше чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2022 года.

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«Что касается поселка Осакаровка. Планируется завершение строительства четырех 18-квартирных арендных домов. Скорректирована ПСД на строительство еще двух 18-квартирных жилых домов. В прошлом году тут начато строительство шести двухквартирных одноэтажных домов. В этом году планируется выкупить один жилой дом на 18 квартир, построенный за счет частных инвестиций», – рассказал аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

Также разрабатывается ПСД на строительство инфраструктуры к ИЖС в юго-восточном районе поселка Осакаровка. Охватят 200 земельных участков.

Продолжится работа по обеспечению сельских потребителей качественной питьевой водой. Из Национального фонда и областного бюджета выделены средства на завершение строительства водопроводных сетей в селах Озерное, Ералы, Пионерское и 7-й очереди поселка Осакаровка. Начнется строительство водопровода в селах Николаевка, Сенокосное, Садовое и Трудовое.

Будут отремонтированы внутрипоселковые дороги в Есиле, Сарыозеке и Ошаганды.

Запланирован капитальный ремонт детского сада «Айголек» в поселке Молодежном.

Немало в районе будет сделано и по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі». Начнется реновация школы в селе Акбулак. Капитально отремонтируют дома культуры в селах Озерное, Батпакты и Садовое. Завершат строительство ФАПа в селе Озерное.

Кроме того, в 2023–2024 годах в планах начать строительство лечебных учреждений в селах Сарыозек, Ошаганды, Акпан, Звездное и Шункырколь.

Разработана ПСД по капремонту больницы поселка Молодежного. Средства были выделены из областного бюджета. Сейчас проект находится на госэкспертизе.


Карагандинская область   Строительство   Жилье   Регионы Казахстана  
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