Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Четверых детей спасли пожарные в Атырау
7 Июля 2022 15:50

Четверых детей спасли пожарные в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 июля в Call-центр поступило сообщение, что из одной из квартир 5-этажного жилого дома в микрорайоне Авангард идет дым. На месте происшествия было установлено, что горит спальня квартиры, расположенной на 4-м этаже. Пожарные вывели через лестничный марш четверых находившихся в квартире детей. Одного из спасенных детей, 2003 г. р, с отравлением угарным газом передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.


Новости по теме
Цены на продукты питания растут в Алматы
Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Цены на продукты питания растут в Алматы
Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина
Путешествующий пешком аксакал предложил возродить праздник кумыса
Эпидемиолог назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в Алматы
Выявлены нарушения в работе инспекции транспортного контроля по Жамбылской области
Путешествующий пешком по стране 72-летний аксакал прибыл в Нур-Султан
Возможность замены ЕНТ на письменные экзамены прокомментировали в Центре тестирования

Лента новостей

Архив