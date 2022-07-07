7 Июля 2022 15:50

Четверых детей спасли пожарные в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 июля в Call-центр поступило сообщение, что из одной из квартир 5-этажного жилого дома в микрорайоне Авангард идет дым. На месте происшествия было установлено, что горит спальня квартиры, расположенной на 4-м этаже. Пожарные вывели через лестничный марш четверых находившихся в квартире детей. Одного из спасенных детей, 2003 г. р, с отравлением угарным газом передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.