16:20
7 Июля 2022 15:50
Четверых детей спасли пожарные в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7 июля в Call-центр поступило сообщение, что из одной из квартир 5-этажного жилого дома в микрорайоне Авангард идет дым. На месте происшествия было установлено, что горит спальня квартиры, расположенной на 4-м этаже. Пожарные вывели через лестничный марш четверых находившихся в квартире детей. Одного из спасенных детей, 2003 г. р, с отравлением угарным газом передали сотрудникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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