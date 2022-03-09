Четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Атырау в Катовице

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четвертый репатриационный рейс за гражданами Казахстана вылетел из аэропорта города Атырау в Катовице в 16:02 часов по времени г. Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Ориентировочное время прибытия воздушного судна в Катовице 16:26 ч. по времени г. Катовице.

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших из Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза.Президент поручил наградить дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины.