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    17:11, 09 Март 2022 | GMT +6

    Четвертый репатриационный рейс вылетел из аэропорта Атырау в Катовице

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четвертый репатриационный рейс за гражданами Казахстана вылетел из аэропорта города Атырау в Катовице в 16:02 часов по времени г. Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    Ориентировочное время прибытия воздушного судна в Катовице 16:26 ч. по времени г. Катовице.

    Как сообщалось, тремя эвакуационными самолётами авиакомпании «Air Astana» в Казахстан вернулось 432 человека.
    Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших из Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза.Президент поручил наградить дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины.
    Теги:
    Атырауская область Украина Польша Авиация Регионы Казахстана Транспорт Международная деятельность Главная МИД РК Общество Внешняя политика Казахстана
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