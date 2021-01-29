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    12:15, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Четвертый пакет антикоррупционных реформ разработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертый пакет антикоррупционных реформ анонсировал председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В продолжение первых трех антикоррупционных пакетов уже в ближайшее время будет разработан четвертый, включающий такие важнейшие инициативы, как введение ответственности за незаконное обогащение, формирование комплексной системы защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, внедрение тестирования на профессиональную неподкупность Integrity check, введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки и отмена кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления», - сказал Алик Шпекбаев во время коллегии Антикоррупционной службы.

    Он сообщил, что в 2020 году количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось на 5%. По данным председателя Агентства, в период с 2017 по 2020 год регистрация дел сокращена на 11%.

    Ранее Алик Шпекбаев назвал госорганы, руководители которых не принимают активных мер по предотвращению коррупции.



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