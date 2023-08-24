РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 23 Август 2023 | GMT +6

    Четвертый этап биологической обработки зеленых насаждений начался в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал четвертый этап биологической обработки против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что предыдущие три этапа были проведены с апреля по август.

    «Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в рамках четвертого этапа биообработкой планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей обработка проводится в ночное время и ранним утром», - сообщили в акимате.

    Для максимального воздействия на вредителей монофагов с текущего года во время первого этапа (начало вегетации) была проведена трехкратная обработка дубов и двухкратная обработка тополей. Следует отметить, что прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на состояние зеленых насаждений. В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

    При благоприятных погодных условиях и отсутствии осадков четвертый этап планируется завершить 20 сентября.


    Теги:
    Алматы Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!