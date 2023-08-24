Четвертый этап биологической обработки зеленых насаждений начался в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал четвертый этап биологической обработки против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что предыдущие три этапа были проведены с апреля по август.

«Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в рамках четвертого этапа биообработкой планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей обработка проводится в ночное время и ранним утром», - сообщили в акимате.

Для максимального воздействия на вредителей монофагов с текущего года во время первого этапа (начало вегетации) была проведена трехкратная обработка дубов и двухкратная обработка тополей. Следует отметить, что прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на состояние зеленых насаждений. В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

При благоприятных погодных условиях и отсутствии осадков четвертый этап планируется завершить 20 сентября.