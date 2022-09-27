Четвертые сутки борются с огнем в горной местности в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области ведут борьбу со степным пожаром, площадь возгорания уже составила 210 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что 24 сентября в 18:35 часов на пульт дежурного поступила информация от акима Кокпектинского сельского округа о том, что в 73 км от села Кокпекты на участке «Черный ключ» горит сухая трава. На место незамедлительно выехали пожарные-спасатели ПЧ-15.

«Как выяснилось, произошло возгорание сухой травы на открытой территории предварительно на площади 45 га. На данный момент в ликвидации задействованы сотрудники ДЧС Абайской области, резервата «Семей Орманы», местные исполнительные органы, и РОП. Всего 100 человек и 13 единиц техники», - пояснили в пресс-службе.

По информации на 06:00 часов 27 сентября площадь возгорания составила 210 га. Тушение производят в пешем порядке, так как на данном участке горная, скалистая местность и проезд техники невозможен. Угрозы сельским населенным пунктам нет.

Фото: semeynews.kz







