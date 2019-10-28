Четвёртую солнечную электростанцию начали строить в Карагандинской области
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Новая солнечная электростанция появится близ Жезказгана в посёлке Кенгир. Строительные работы уже начались, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сейчас из 29 300 солнечных батарей установили 5 200. Завершить работы планируют до конца этого года - открытие станции намечено на 22 декабря.
Её мощность будет равна 10 Мвт. В строительстве задействованы 74 человека. После окончания работ обслуживать станцию будут 10 сотрудников.
«С увеличением количества солнечных электростанций в будущем мы сможем добиться снижения тарифов. Эта технология достаточно дорогая, поэтому и сама электроэнергия недешёвая. Но когда на рынке будет много солнечных электростанций, это приведёт к снижению цен», - пояснил на аппаратном совещании в акимате области руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.
Сейчас в области работают три солнечные электростанции: в Сарани, в районе посёлка Гульшат Актогайского района и в посёлке Агадырь Шетского района. Их суммарная мощность - 190 МВт. Вся электроэнергия, которую они вырабатывают, попадает в общие сети.
Поэтому пока наличие возобновляемых источников энергии никак не влияет на потребителей. Однако с увеличением количества электростанций нового поколения эта ситуация может измениться.
Всего за счёт возобновляемых источников энергии с начала года в области выработали 147,1 млн кВт/ч. До конца года по плану этот показатель достигнет 190 млн кВт/ч.
Открытие электростанций на возобновляемых источниках энергии позволило привлечь в область порядка 94 млрд тенге инвестиций и создать 58 рабочих мест.
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