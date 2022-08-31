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Четвертую часть зерновых убрали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
31 Августа 2022, 16:22
Четвертую часть зерновых убрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области убрали около 43 %, или 1,3 млн га зерновых и 8 %, или 79 тыс. га масличных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, урожайность зерновых пока составляет 11,5 ц/га, масличных – 6,7 ц/га.

В этом году сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать 4,4 млн га. Из них 3,1 млн га занимают зерновые и зернобобовые, около одного млн га – масличные, 31,5 тыс. га –картофель и 5,8 тыс. га – овощи.

На поля вышли 7,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе 3,8 тыс. высокопроизводительных, 4,7 тыс. жаток и 5,8 тыс. грузовых автомобилей. Аграриям выделили 78,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Емкости для хранения зерна могут принять 6,6 млн тонн урожая. По данным управления, этого вполне достаточно.

Параллельно идет заготовка кормов. План: 870 тыс. тонн сена, 200 тыс. тонн силоса, 195 тыс. тонн сенажа, 800 тыс. тонн соломы и 780 тыс. тонн зернофуража. На удешевление стоимости кормов выделили 2,3 млрд тенге.


Северо-Казахстанская область   Сельское хозяйство  
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