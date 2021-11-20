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    01:41, 20 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Четвертое заседание Организации тюркских государств по вопросам диаспор прошло в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проведено IV заседание глав ведомств по вопросам диаспоры стран-участниц Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ан пресс-службу МИОР РК.

    Участников приветствовал вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев.

    Он отметил: «Недавняя встреча глав тюркских государств в Стамбуле, где Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств, придает новый импульс для дальнейшего развития сотрудничества по вопросам диаспор».

    На повестке дня были обсуждены актуальные вопросы текущего положения тюркоязычных диаспор, координации и укрепления сотрудничества между членами Организации тюркских государств. Кроме того, рассмотрены вопросы реализации совместных мероприятий, посвященных укреплению сотрудничества между тюркскими странами.

    В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств Кысмет Гозалов, а также уполномоченные представители стран-участниц Организации тюркских государств: Президент управления по делам турков за рубежом и родственным сообществам при правительстве Турецкой Республики (YTB) Абдуллах Эрен, председатель Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджанской Республики Фуад Рауф оглы Мурадов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов, директор департамента внешней миграции при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики Таштанбек Каймазаров.

    Представители тюркских государств выразили благодарность и дали высокую оценку проведенному в Казахстане заседанию Организации тюркских государств по делам диаспор.

    Теги:
    Официально Сотрудничество Тюркский мир Общество МИОР
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