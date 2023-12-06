4 место заняла сборная РК по боксу на чемпионате мира среди юниоров в Ереване

После восьмилетней паузы состоялся Чемпионат мира по боксу среди юниоров под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Турнир прошел в период с 24 ноября по 4 декабря в ереванском спортивном комплексе «Мика». За 26 комплектов медалей поборолись 357 (244 юноши и 113 девушек) сильнейших юниоров мира из 51 страны, передает агентство Kazinform.

Казахстанская сборная заняла четвертое место в командном зачете, уступив сборным России (7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей), Армении (4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль) и Узбекистана (4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей).

На счету казахстанских спортсменов 10 медалей: 4 золотые и 6 бронзовых. По итогу прошедших соревнований чемпионами мира стали:

Аяжан Сыдық (52-54 кг);

Толғанай Қасымхан (57-60 кг);

Айсұлу Мұхит (63-66 кг);

Нұрасыл Түлебек (52-54 кг).

Бронзовые медали завоевали:

Нығман Нығмет (46-48 кг);

Сила Биболсынқызы (46-48 кг);

Гаухар Зарден (48-50 кг);

Айша Сарыева (50-52 кг);

Алина Кұдагенова (60-63 кг);

Кұралай Егінбайқызы (75-80 кг).

Всего по итогу турнира обладателями медалей стали представители 26 стран (в порядке медального зачета): Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Индия, Ирландия, Польша, Кыргызстан, Греция, Румыния, Болгария, Беларусь, Германия, Таджикистан, Албания, Грузия, Китайский Тайбэй, Испания, Венгрия, Мексика, Афганистан, Эквадор, Иордания, Корея, Тунис и Бельгия.

В финалы турнира вышли представители 15 стран (Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Узбекистан).

Обладателями золотых медалей стали спортсмены из 8 стран (Армения, Индия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Россия, Узбекистан).