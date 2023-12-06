4 место заняла сборная РК по боксу на чемпионате мира среди юниоров в Ереване
После восьмилетней паузы состоялся Чемпионат мира по боксу среди юниоров под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Турнир прошел в период с 24 ноября по 4 декабря в ереванском спортивном комплексе «Мика». За 26 комплектов медалей поборолись 357 (244 юноши и 113 девушек) сильнейших юниоров мира из 51 страны, передает агентство Kazinform.
Казахстанская сборная заняла четвертое место в командном зачете, уступив сборным России (7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей), Армении (4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль) и Узбекистана (4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей).
На счету казахстанских спортсменов 10 медалей: 4 золотые и 6 бронзовых. По итогу прошедших соревнований чемпионами мира стали:
Аяжан Сыдық (52-54 кг);
Толғанай Қасымхан (57-60 кг);
Айсұлу Мұхит (63-66 кг);
Нұрасыл Түлебек (52-54 кг).
Бронзовые медали завоевали:
Нығман Нығмет (46-48 кг);
Сила Биболсынқызы (46-48 кг);
Гаухар Зарден (48-50 кг);
Айша Сарыева (50-52 кг);
Алина Кұдагенова (60-63 кг);
Кұралай Егінбайқызы (75-80 кг).
Всего по итогу турнира обладателями медалей стали представители 26 стран (в порядке медального зачета): Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Индия, Ирландия, Польша, Кыргызстан, Греция, Румыния, Болгария, Беларусь, Германия, Таджикистан, Албания, Грузия, Китайский Тайбэй, Испания, Венгрия, Мексика, Афганистан, Эквадор, Иордания, Корея, Тунис и Бельгия.
В финалы турнира вышли представители 15 стран (Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Россия, Румыния, Таджикистан, Узбекистан).
Обладателями золотых медалей стали спортсмены из 8 стран (Армения, Индия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Россия, Узбекистан).