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Четверть посевной площади засеяли аграрии СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Мая 2023, 12:33
Четверть посевной площади засеяли аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области посевная кампания – в активной стадии. По оперативным данным управления сельского хозяйства, яровой сев на утро 22 мая провели на площади более 1,1 млн га, или 26%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, зерновые и зернобобовые посеяли на 799 тысяч га, что составляет 25% от общей площади, масличные – на 267,7 тысячи га, или около 28%. Высадили треть картофеля, однолетних и многолетних трав, 23% от планируемой площади – овощей, около 40% - силосных культур.

В этом году посевная площадь по области составляет 4,5 млн га. В том числе 3,2 млн га зерновых и зернобобовых, 960 тысяч га – масличных, 353 тысячи га – кормовых культур, 34,1 тысячи га – картофеля и 6,2 тысячи га – овощей. Площади гречихи увеличили в три раза - до 27 тысяч га, чечевицы - до 90 тысяч га, подсолнечника - до 125 тысяч га.

«На всей территории области влагообеспеченность почв оптимальная и удовлетворительная. На весь цикл весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям области выделено 73,6 тысячи тонн дизельного топлива, 10,8 тысячи тонн бензина и 3,2 тысячи тонн моторных масел», - добавили в пресс-службе.

На поля области вышли более 13 тысяч тракторов, около 1,5 тысячи посевных комплексов, почти 15 тысяч зерновых сеялок, свыше 1,9 тысячи плугов, столько же плоскорезов, более 2,4 тысячи культиваторов и 40,8 тысячи борон.


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