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    13:05, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Четверть казахстанского зерна производит Акмолинская область - аким

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках индустриализации в Акмолинской области реализуется 32 проекта общей мощностью более 300 млрд тенге. Об этом на онлайн пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках индустриализации реализуется 32 проекта общей мощностью более 300 млрд тенге. Четыре из них завершаются в этом году: по производству овсяных хлопьев, картофеля фри, мясных полуфабрикатов и молочной продукции. Наша область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которого в ВВП сельского хозяйства составляет 11%. Регион производит четверть выращиваемого в Казахстане зерна, высоко ценимого на мировом рынке, что позволит нам ежегодно экспортировать более 2 млн тонн в 30 стран дальнего и ближнего зарубежья», - отметил аким Акмолинской области.

    В регионе также увеличили посадку масленичных культур, кормовых культур. Посадка картофеля произведена на площади 21 тысячи га с увеличением на 6 тысяч, овощей – 3,5 тысячи с увеличением на 1 тысячу.


    Теги:
    Сельское хозяйство Акмолинская область
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