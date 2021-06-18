НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках индустриализации в Акмолинской области реализуется 32 проекта общей мощностью более 300 млрд тенге. Об этом на онлайн пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках индустриализации реализуется 32 проекта общей мощностью более 300 млрд тенге. Четыре из них завершаются в этом году: по производству овсяных хлопьев, картофеля фри, мясных полуфабрикатов и молочной продукции. Наша область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которого в ВВП сельского хозяйства составляет 11%. Регион производит четверть выращиваемого в Казахстане зерна, высоко ценимого на мировом рынке, что позволит нам ежегодно экспортировать более 2 млн тонн в 30 стран дальнего и ближнего зарубежья», - отметил аким Акмолинской области.

В регионе также увеличили посадку масленичных культур, кормовых культур. Посадка картофеля произведена на площади 21 тысячи га с увеличением на 6 тысяч, овощей – 3,5 тысячи с увеличением на 1 тысячу.