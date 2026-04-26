Четверо подростков погибли в автокатастрофе во Франции

Как отметили в прокуратуре департамента Марна, трагедия произошла около 18:30 на департаментской дороге № 80 вблизи коммуны Мэри-сюр-Марн (Mairy-sur-Marne).

Автомобиль, в котором находились четверо молодых людей, съехал с дороги и врезался в дерево. Все четверо погибли на месте. Водителю автомобиля было 17 лет, у него имелись действующие водительские права.

В машине находились четверо юношей, других участников ДТП не было. По предварительным данным префектуры Марны, все погибшие — жители коммуны Ольне-л’Этр (Aulnay-l’Aître) того же департамента.

Прокуратура Шалон-ан-Шампань открыла расследование причин смерти и обстоятельств аварии. Жандармерия выясняет, что стало причиной съезда автомобиля с дороги — превышение скорости, техническая неисправность, погодные условия или другие факторы.

— Это трагическое происшествие, причины которого на данном этапе еще предстоит установить, — отметили в прокуратуре.

На этой неделе трое юных спортсменов погибли в ДТП в Туркестанской области.