телерадиокомплекс президента РК
    03:24, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Четверо подростков погибли в автокатастрофе во Франции

    Четверо юношей в возрасте от 16 до 18 лет погибли в субботу вечером в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Франции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бельгии.

    ограничение движения
    Фото: Report

    Как отметили в прокуратуре департамента Марна, трагедия произошла около 18:30 на департаментской дороге № 80 вблизи коммуны Мэри-сюр-Марн (Mairy-sur-Marne).

    Автомобиль, в котором находились четверо молодых людей, съехал с дороги и врезался в дерево. Все четверо погибли на месте. Водителю автомобиля было 17 лет, у него имелись действующие водительские права.

    В машине находились четверо юношей, других участников ДТП не было. По предварительным данным префектуры Марны, все погибшие — жители коммуны Ольне-л’Этр (Aulnay-l’Aître) того же департамента.

    Прокуратура Шалон-ан-Шампань открыла расследование причин смерти и обстоятельств аварии. Жандармерия выясняет, что стало причиной съезда автомобиля с дороги — превышение скорости, техническая неисправность, погодные условия или другие факторы.

    — Это трагическое происшествие, причины которого на данном этапе еще предстоит установить, — отметили в прокуратуре.

    На этой неделе трое юных спортсменов погибли в ДТП в Туркестанской области.

     

    Арнур Рахимбеков
