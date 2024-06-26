Четверо мужчин проникли в дом премьера Великобритании

Британская полиция арестовала четырех мужчин по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению полиции английского графства Северный Йоркшир, инцидент произошел во вторник по адресу избирательного округа Сунака в деревне Кирби Сигстон на севере Англии.

Правоохранители прибыли на место происшествия «в течение одной минуты» после того, как посторонние вошли на территорию дома премьер-министра.

- Они были задержаны около 12:40, после чего их вывели с территории и арестовали по подозрению в незаконном проникновении на территорию при отягчающих обстоятельствах, - говорится в сообщении правоохранителей.

Имен задержанных не называют, однако уточняется, что им 20, 21, 43 и 52 года, они из разных районов Англии.