Четверо казахстанцев выйдут на ринг вечерней сессии Кубка мира по боксу в Астане

Сегодня на ринг в столице выйдут 4 казахстанских боксера — двое мужчин и две представительницы женской сборной.

В весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева встретится с Гизем Озер из Турции. Следом Аида Абикеева (до 65 кг) проведёт бой против Дион Бурман из Великобритании.

Фото: КФБ

Среди мужчин в категории до 65 килограммов Ертуган Зейнуллинов выйдет на ринг против Ахмета Пекеля (Турция). Завершит сессию бой в весе до 90 кг между Сагындыком Тогамбаем и американцем Малачи Джоржесом, который в первый день турнира отправил в нокаут фаворита из Италии.

Фото: КФБ

Вечерняя сессия начнётся в 19:00 по времени Астаны и завершится в 22:00. Турнир проходит с 30 июня по 6 июля во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.

Добавим, что бои в рамках турнира идут с 14:00. 5 боксеров национальный сборной уже завершили свои поединки.