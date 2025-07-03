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    18:52, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Четверо казахстанцев выйдут на ринг вечерней сессии Кубка мира по боксу в Астане

    Завершается подготовка к вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Четверо казахстанцев выйдут на ринг вечерней сессии Кубка мира по боксу в Астане
    Фото: КФБ

    Сегодня на ринг в столице выйдут 4 казахстанских боксера — двое мужчин и две представительницы женской сборной.

    В весовой категории до 60 килограммов Виктория Графеева встретится с Гизем Озер из Турции. Следом Аида Абикеева (до 65 кг) проведёт бой против Дион Бурман из Великобритании.

    Четверо казахстанцев выйдут на ринг вечерней сессии Кубка мира по боксу в Астане
    Фото: КФБ

    Среди мужчин в категории до 65 килограммов Ертуган Зейнуллинов выйдет на ринг против Ахмета Пекеля (Турция). Завершит сессию бой в весе до 90 кг между Сагындыком Тогамбаем и американцем Малачи Джоржесом, который в первый день турнира отправил в нокаут фаворита из Италии.

    Среди мужчин в категории до 65 килограммов Ертуган Зейнуллинов выйдет на ринг против Ахмета Пекеля (Турция). Завершит сессию бой в весе до 90 кг между Сагындыком Тогамбаем и американцем Малачи Джоржесом, который в первый день турнира отправил в нокаут фаворита из Италии.
    Фото: КФБ

    Вечерняя сессия начнётся в 19:00 по времени Астаны и завершится в 22:00. Турнир проходит с 30 июня по 6 июля во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.

    Добавим, что бои в рамках турнира идут с 14:00. 5 боксеров национальный сборной уже завершили свои поединки.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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