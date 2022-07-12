12 Июля 2022 13:53

Четверо детей отравились в одном из отелей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четверо детей отравились химическим веществом в одном из отелей Алматы. В управлении общественного здравоохранения мегаполиса сообщили, что состояние детей оценивается как средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 июля четверо детей с химическим отравлением были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. Получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.

Недавно сообщалось, что в столице произошло массовое пищевое отравление. Количество пострадавших достигло 98 человек.