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Четверо детей отравились в одном из отелей Алматы
12 Июля 2022 13:53

Четверо детей отравились в одном из отелей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четверо детей отравились химическим веществом в одном из отелей Алматы. В управлении общественного здравоохранения мегаполиса сообщили, что состояние детей оценивается как средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 июля четверо детей с химическим отравлением были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. Получают лечение в условиях отделения токсикологии в ЦДНМП. Состояние средней степени тяжести», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.

Недавно сообщалось, что в столице произошло массовое пищевое отравление. Количество пострадавших достигло 98 человек.

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Автор:
Корреспондент
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