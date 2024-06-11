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    20:15, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Четверых детей спасли на Бухтарминском водохранилище

    Четверых детей спасли на Бухтарминском водохранилище
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В Восточном Казахстане в Кулынжонском сельском округе на Бухтарминском водохранилище во время купания 4 детей находились без присмотра взрослых и чуть не утонули. Поднявшийся ветер и сильные волны не давали им возможности доплыть до берега

    , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

    .

    Прибывшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС Нуржан Жолжаксынов, Асет Турсун, Саян Ерназ и один из очевидцев спасли из воды детей 12,13,14 и 16 лет. 

    Спасатель Нуржан Жолжаксынов бросился в воду и с помощью спасательного круга вытащил ребенка, 2011 года рождения. Его коллеги Асет Турсун и Саян Ерназ на лодке  помогли остальным добраться до берега. Помогал спасателям очевидец Асылан Нурекенов, находившийся рядом в этот момент, он доплыл до тонущих и кинул спасательный круг.

    МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде. Не оставлять детей без присмотра. Не купаться в необорудованных для этого местах. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.

    Теги:
    Спасение ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Видео Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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