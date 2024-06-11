Четверых детей спасли на Бухтарминском водохранилище

В Восточном Казахстане в Кулынжонском сельском округе на Бухтарминском водохранилище во время купания 4 детей находились без присмотра взрослых и чуть не утонули. Поднявшийся ветер и сильные волны не давали им возможности доплыть до берега , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК .

Прибывшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС Нуржан Жолжаксынов, Асет Турсун, Саян Ерназ и один из очевидцев спасли из воды детей 12,13,14 и 16 лет.

Спасатель Нуржан Жолжаксынов бросился в воду и с помощью спасательного круга вытащил ребенка, 2011 года рождения. Его коллеги Асет Турсун и Саян Ерназ на лодке помогли остальным добраться до берега. Помогал спасателям очевидец Асылан Нурекенов, находившийся рядом в этот момент, он доплыл до тонущих и кинул спасательный круг.



МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности на воде. Не оставлять детей без присмотра. Не купаться в необорудованных для этого местах. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.