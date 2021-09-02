Четко и своевременно даны задачи в сфере здравоохранения и образования - ректор КазНМУ о Послании Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор Казахского Национального университета имени Санжара Асфендиярова Талгат Нургожин прокомментировал Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Талгата Нургожина, Глава государства акцентировал внимание на важнейших вызовах и задачах, стоящих перед страной. В частности, борьба с пандемией коронавируса. Президент призвал казахстанцев не идти на поводу антиваксеров, планомерно закупать новые вакцины и не менее важное поручение - оснастить высокотехнологичным оборудованием лаборатории.

«По проекту «Здоровая нация» необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий. В рамках национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2024 годы планируется оснащение по три лаборатории СЭС в год. Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследованиях и определять первопричины вспышек», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В Послании Главы государства четко и своевременно определены задачи в сфере здравоохранения и образования.

Послание Главы государства очень емкое, увязано с практической жизнью, с нуждами, заботами и чаяниями каждого казахстанца. Глава государства поставил четкие задачи по развитию экономики, подготовке профессиональных кадров, улучшению качества медицинского обслуживания и многим другим направлениям. Сейчас весь мир объединился против одного врага - коронавируса. Радует, что на самом высоком уровне этот вопрос поднимает Президент в первую очередь. За полтора года пандемии КВИ унесла жизни почти 10 тысяч казахстанцев. Среди них есть немало врачей, медсестер, других медиков. Путь к спасению существует только один - это вакцинация. В своем Послании Касым-Жомарт Токаев упомянул о важности вакцинации против коронавируса и борьбы с антиваксерами. Президент правильно отметил, что такие люди вредят не только себе, но и другим, агитируя казахстанцев отказываться от прививок. Это может привести к появлению новых более опасных штаммов, говорит Президент. Мы должны остановить распространение вируса», - сообщил ректор КазНМУ Талгат Нургожин.

Ректор также остановился на важной новости в Послании Президента, которое касалось выделения дополнительных средств для поддержки преподавателей в размере 1,2 триллиона тенге, что положительно повлияет на качество образования и статус преподавателя.

«Особенно важно сейчас именно медицинское образование, ведь сегодня врач - не просто профессия, а призвание. Для того чтобы избежать оттока специалистов необходима поддержка государства. Я очень рад, что растут зарплаты, премии и другие меры стимулирования для врачей. Теперь, по поручению Президента, будут расти и зарплаты преподавателей. В системе образования только тогда произойдут изменения, когда само общество возьмется за их осуществление.

Именно высшая школа является тем местом, где формируется общественное мнение, где формируется будущее нашего государства. Поэтому очень важно сохранять традиции, создавая новые. Повышение зарплаты само по себе не даст того результата, который мы ждем сегодня от системы образования. Повышение качества образования произойдет только в том случае, если мотивированы и учащиеся, и преподаватели. Поэтому видим ключевую задачу в том, чтобы их интересы совпали.

Те задачи, которые ставит в своем Послании Глава государства, совпадают с нашими действиями и нашими планами на будущее. Развивающаяся семимильными шагами медицина требует значительного усиления качества подготовки врачей. Система высшего медицинского образования должна обеспечить качественный прорыв в подготовке медицинских и фармацевтических кадров - это важная миссия профессорско-преподавательского состава КазНМУ в новом учебном году», - подчеркнул Талгат Нургожин.

По его мнению, в Послании Президента четко обозначены приоритеты дальнейшего развития отрасли здравоохранения и социального обслуживания.

«Достойная оплата труда, которая будет напрямую зависеть от качества услуг, оказываемых нашими больницами и социальными учреждениями. Каждый врач и медработник должен понимать и видеть, что его зарплата зависит только от качества и объема работы, которую он выполняет.

Повышая качество услуг, мы не должны забывать о милосердии. В профессию врача не должны попадать случайные люди. Граждане, готовые помогать и отдавать тепло своих сердец и которые хотят остаться в отрасли, безусловно, должны иметь преимущество при поступлении в вузы», - отметил ректор ведущего медицинского университета Казахстана. Президент акцентировал внимание не только на ответственности госслужащих в части выполнения поставленных задач, но и самих граждан.

Сегодня мы все являемся свидетелями обостряющейся информационной конкуренции и за пределами, и внутри страны. И тут Глава государства призывает каждого гражданина помнить об ответственности. Важна ответственность и за сказанное слово, и за свою работу, и за свое здоровье, и за страну. Социальная активность самих граждан, их ответственность за свое здоровье и благосостояние в сочетании с гарантированной поддержкой государства позволит поднять качество услуг в социальной сфере на более высокий уровень», - заключил ректор КазНМУ.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.