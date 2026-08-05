Четырехтонный фрагмент ракеты SpaceX столкнулся с Луной

Четырехтонный фрагмент ракеты американской аэрокосмической компании SpaceX размером со школьный автобус врезался в Луну, образовав новый кратер на ее поверхности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Вторая ступень ракеты Falcon 9, запущенной в начале 2025 года, столкнулась с поверхностью Луны в среду в районе кратера Эйнштейна на скорости около 8,7 тыс. км/ч (5,4 тыс. миль в час). Сила удара была сопоставима со взрывом примерно трех тонн тротила.

Обычно такие ступени ракет после вывода полезной нагрузки на орбиту входят в атмосферу Земли, где сгорают, либо приводняются в удаленных районах океана.

Однако в течение 18 месяцев под воздействием гравитации Солнца, Земли и Луны траектория второй ступени постепенно изменилась, что привело к ее неизбежному столкновению с Луной.

В SpaceX заявили, что этот сценарий не был запланирован, однако предотвратить его было невозможно из-за ограниченного запаса топлива.

Эксперты отмечают, что происшествие не представляет прямой опасности для Земли, однако указываюв мирт на недостаточно ответственный подход к утилизации отработавшей космической техники, поскольку околоземное космическое пространство становится все более загруженным.

Столкновение, произошедшее в среду, стало лишь вторым известным случаем, когда фрагмент отработавшей ракеты случайно врезался в Луну. Первый подобный инцидент произошел 4 марта 2022 года, когда часть китайской ракеты Long March 3 °C, запущенной в 2014 году, столкнулась с обратной стороной Луны, образовав необычный двойной кратер.

Ранее сообщалось, что NASA планирует три беспилотные миссии на Луну в 2026 году.