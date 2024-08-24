20:56, 23 Август 2024 | GMT +6
Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в России, ликвидировали
Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в Волгоградской области РФ, ликвидировали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Напомним, несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения.
Четыре сотрудника ФСИН погибли, еще четверо пострадали. В Росгвардии сообщили о ликвидации четырех нападавших. Заложники освобождены.
Обстоятельства ЧП
- Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
- Трое захвативших ИК-19 заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один - за непредумышленное убийство в ходе драки, говорится в приговорах судов.
Операция по освобождению
- Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК.
- Захваченные в ИК-19 заложники освобождены, сообщили в Росгвардии.
Погибшие и пострадавшие
- Четыре сотрудника ФСИН погибли, еще четверо пострадали.
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Расследование и реакция властей
- СК возбудил дело по факту захвата заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).
- Наиболее опытные следователи и криминалисты включены в состав группы, которая будет расследовать дело.
- В колонии проводятся следственные действия.
- Прокуратура проверит соблюдение требований в ИК-19.
- ФСИН направила сотрудников центрального аппарата в Волгоградскую область.
- В регионе был создан оперштаб для координации работы по освобождению заложников.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в Волгоградской колонии.
- В ДУМ РФ считают, что захват заложников в ИК-19 могли инспирировать из-за рубежа.
- Семьям погибших окажут помощь.
Об учреждении
- ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
- По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тысячи человек.