РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:56, 23 Август 2024 | GMT +6

    Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в России, ликвидировали

    Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в Волгоградской области РФ, ликвидировали
    Фото: кадр из видео

    Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в Волгоградской области РФ, ликвидировали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Напомним, несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения.

    Четыре сотрудника ФСИН погибли, еще четверо пострадали. В Росгвардии сообщили о ликвидации четырех нападавших. Заложники освобождены.

    Обстоятельства ЧП

    • Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
    • Трое захвативших ИК-19 заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один - за непредумышленное убийство в ходе драки, говорится в приговорах судов.

    Операция по освобождению

    • Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК.
    • Захваченные в ИК-19 заложники освобождены, сообщили в Росгвардии.

    Погибшие и пострадавшие

    • Четыре сотрудника ФСИН погибли, еще четверо пострадали.

    • Расследование и реакция властей

      • СК возбудил дело по факту захвата заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).
      • Наиболее опытные следователи и криминалисты включены в состав группы, которая будет расследовать дело.
      • В колонии проводятся следственные действия.
      • Прокуратура проверит соблюдение требований в ИК-19.
      • ФСИН направила сотрудников центрального аппарата в Волгоградскую область.
      • В регионе был создан оперштаб для координации работы по освобождению заложников.
      • Президент РФ Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в Волгоградской колонии.
      • В ДУМ РФ считают, что захват заложников в ИК-19 могли инспирировать из-за рубежа.
      • Семьям погибших окажут помощь.

      Об учреждении

      • ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
      • По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тысячи человек.
    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram