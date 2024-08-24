Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в России, ликвидировали

Четырех заключенных, захвативших заложников в колонии в Волгоградской области РФ, ликвидировали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Напомним, несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения.

Четыре сотрудника ФСИН погибли, еще четверо пострадали. В Росгвардии сообщили о ликвидации четырех нападавших. Заложники освобождены.

Обстоятельства ЧП

Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.

Трое захвативших ИК-19 заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один - за непредумышленное убийство в ходе драки, говорится в приговорах судов.

Операция по освобождению

Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК.

Захваченные в ИК-19 заложники освобождены, сообщили в Росгвардии.

Погибшие и пострадавшие