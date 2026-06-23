Четырех госслужащих уволили за азартные игры в Туркестанской области

Проверка показала, что сотрудники государственных органов Сарыагашского района проводили рабочее время за азартными играми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Районная прокуратура проанализировала, как местные госслужащие соблюдают требования законодательства в сфере игорного бизнеса. С 2024 года для них действует полный запрет на участие в азартных играх, в том числе в онлайн-формате.

Результаты проверки в Сарыагашском районе показали, что несколько сотрудников вместо выполнения прямых служебных обязанностей тратили рабочее время на ставки.

— Указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого четыре сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей, — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

В ведомстве отметили, что работа по выявлению нарушений, дискредитирующих государственную службу, будет продолжена.

Ранее аналогичные факты выявили в Северо-Казахстанской области. За увлечение азартными играми своих должностей лишились девять госслужащих региона.