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    Четырех госслужащих уволили за азартные игры в Туркестанской области

    Проверка показала, что сотрудники государственных органов Сарыагашского района проводили рабочее время за азартными играми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Азартные игры, лудомания
    Фото: freepik.com

    Районная прокуратура проанализировала, как местные госслужащие соблюдают требования законодательства в сфере игорного бизнеса. С 2024 года для них действует полный запрет на участие в азартных играх, в том числе в онлайн-формате.

    Результаты проверки в Сарыагашском районе показали, что несколько сотрудников вместо выполнения прямых служебных обязанностей тратили рабочее время на ставки.

    — Указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого четыре сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей, — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

    В ведомстве отметили, что работа по выявлению нарушений, дискредитирующих государственную службу, будет продолжена.

    Ранее аналогичные факты выявили в Северо-Казахстанской области. За увлечение азартными играми своих должностей лишились девять госслужащих региона.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Азартные игры Госслужба
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор