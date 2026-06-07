Четырех акимов наказали за нарушения при строительстве скотомогильников в СКО

В Северо-Казахстанской области проверили освоение бюджетных средств, выделенных на строительство скотомогильников. В результате были выявлены существенные несоответствия между проектной документацией и фактически выполненными работами, передает корреспондент Kazinform.

По данным областного департамента Агентства РК по делам государственной службы, в отношении акимов четырех сельских округов Кызылжарского района — Соколовского, Рощинского, Асановского и Кызылжарского — было проведено служебное расследование.

Основанием для его проведения стали материалы прокуратуры Кызылжарского района и письмо аппарата районного акимата. В ходе проверки было установлено, что при осуществлении процедур государственных закупок требования законодательства соблюдались не в полной мере.

В прошлом году аппараты акиматов трех сельских округов заключили договоры о государственных закупках с ИП «Аубакирова», а еще одного округа — с ИП «Шолпан» на установку и благоустройство скотомогильников. Стоимость каждого договора составила 6,8 млн тенге.

— Согласно проектно-сметной документации, территория скотомогильника должна была быть ограждена забором 3D-типа из металлических проволочных секций заводского изготовления. Ограждение должно было состоять из 31 секции и быть оборудовано специальным защитным барьером в целях обеспечения безопасности. Кроме того, на объекте предусматривалась установка электрического грузоподъемного устройства. Согласно смете, стоимость ограждения превышала 2,7 млн тенге, а на установку электрической лебедки было предусмотрено 158 тыс. тенге, — сообщил главный специалист управления по профилактике коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО Султанбек Сакибаев.

Однако в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры в апреле 2026 года, было установлено, что построенные скотомогильники не соответствуют сметной документации. Вместо предусмотренных проектом специальных металлических ограждений был использован обычный профиль. Кроме того, выяснилось, что часть оборудования не была установлена вовсе.

— Несмотря на это, акимы сельских округов подписали акты выполненных работ и согласовали выплату подрядчикам полной суммы средств, предусмотренной договорами. Обеспечение целевого и эффективного расходования государственных средств является одной из основных обязанностей государственных служащих. В ходе расследования был сделан вывод о наличии в действиях акимов признаков правонарушений, — отметил Султанбек Сакибаев.

Совет по этике рассмотрел данный вопрос и рекомендовал применить к четырем акимам дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Ранее мы сообщали, что в Кызылординской области к дисциплинарной ответственности были привлечены 52 государственных служащих.