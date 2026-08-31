Четыре туроператора отобрал ДУМК для организации хаджа в 2027 году

Духовное управление мусульман Казахстана подвело итоги отбора туроператоров, которые примут участие в организации сезона хаджа 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДУМК.

Основная цель отбора — повышение качества услуг, оказываемых казахстанским паломникам, обеспечение их безопасности и прав на территории Саудовской Аравии, а также соблюдение законодательных требований саудовской стороны в сфере хаджа.

Отбор проводила специально созданная комиссия. При рассмотрении кандидатур учитывались показатели работы туроператоров в течение года и положительный опыт организации хаджа и умры, полученные в официальном порядке туркоды, а также действительность соответствующих лицензий, которая проверялась через корпоративный фонд «Туристік Қамқор».

Кроме того, оценивались организационные возможности туроператоров и их соответствие установленным требованиям. Также учитывались конкретные требования Саудовской Аравии к организаторам хаджа.

Члены независимой комиссии оценили туроператоров по балльной системе и распределили места для совершения хаджа. По итогам комплексной и сравнительной оценки для организации хаджа в 2027 году были отобраны четыре туроператора:

«Атлас Туризм»;

«Нұрхан Тревел»;

«Тауаф Тревел»;

«Хикмет Тревел».

В ДУМК отметили, что туроператоры, не прошедшие открытый конкурс, могут в установленном законом порядке организовывать поездки на хадж на субагентской основе с одним из отобранных туроператоров.

Ранее сообщалось, какие требования ввели в Казахстане для полетов в Саудовскую Аравию.