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    Четыре туроператора отобрал ДУМК для организации хаджа в 2027 году

    Духовное управление мусульман Казахстана подвело итоги отбора туроператоров, которые примут участие в организации сезона хаджа 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДУМК.

    Мекка хадж Мекке қажылық
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Основная цель отбора — повышение качества услуг, оказываемых казахстанским паломникам, обеспечение их безопасности и прав на территории Саудовской Аравии, а также соблюдение законодательных требований саудовской стороны в сфере хаджа.

    Отбор проводила специально созданная комиссия. При рассмотрении кандидатур учитывались показатели работы туроператоров в течение года и положительный опыт организации хаджа и умры, полученные в официальном порядке туркоды, а также действительность соответствующих лицензий, которая проверялась через корпоративный фонд «Туристік Қамқор».

    Кроме того, оценивались организационные возможности туроператоров и их соответствие установленным требованиям. Также учитывались конкретные требования Саудовской Аравии к организаторам хаджа.

    Члены независимой комиссии оценили туроператоров по балльной системе и распределили места для совершения хаджа. По итогам комплексной и сравнительной оценки для организации хаджа в 2027 году были отобраны четыре туроператора:

    • «Атлас Туризм»;
    • «Нұрхан Тревел»; 
    • «Тауаф Тревел»;
    • «Хикмет Тревел».

    В ДУМК отметили, что туроператоры, не прошедшие открытый конкурс, могут в установленном законом порядке организовывать поездки на хадж на субагентской основе с одним из отобранных туроператоров.

    Ранее сообщалось, какие требования ввели в Казахстане для полетов в Саудовскую Аравию.

    Туризм Мекка Казахстан Религия ДУМК Общество Паломничество Хадж Путешествия Ислам
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор