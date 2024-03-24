Четыре тонны ранее изъятого насвая утилизировали в Астане

В Астане утилизировали четыре тонны ранее изъятого некурительного табачного изделия «насвай» в специализированной машине по уничтожению вредных отходов. Акция была организована акиматом столицы совместно с департаментом полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 18 марта в столице проводятся рейды совместно с уполномоченными органами по изъятию некурительных табачных изделий.

Фото: Данира Искакова / Kazinform

— Сегодня акиматом Астаны совместно с департаментом полиции организована акция по уничтожению ранее изъятых некурительных табачных изделий в количестве четырех тонн. Целью данного движения является продвижение здорового образа жизни и нулевой терпимости к вредным привычкам. Мы призываем молодежь не только Астаны, но и других регионов присоединиться к нам и продвигать здоровый образ жизни, — сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики города Самат Ибраев.

Весь объем изъятого вещества был уничтожен в специализированной машине для утилизации медицинских отходов.

О важности проведения данной акции также высказался депутат маслихата города Астаны, председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Аманат» Магзум Арсланбек.

— Основная миссия данной акции — чтобы молодежь перестала употреблять такие вещества. Мы все знаем, что недавно состоялся Национальный курултай, в рамках которого глава государства озвучил ряд очень актуальных проблем, в том числе употребление некурительных табачных изделий, вейпов, синтетических наркотиков. Мы понимаем, что сегодня данная проблема очень актуальна особенно среди молодежи. Потому что данные вейпы в основном используют подростки и молодежь до 25 лет. Для нас очень важно осветить данную проблематику. Также мы просим подключиться неравнодушных граждан, — сказал депутат.

По его словам, активная борьба с запрещенной табачной смесью в столице будет только продолжаться.

— Четыре тонны — это очень большой объем, но на этом мы не собираемся останавливаться. Данные рейды будут систематически продолжаться, будем подключать и общественных лидеров, которые на простом языке смогут объяснить молодежи, что существуют другие полезные вещи, которыми они могут заниматься каждый день. В рамках данной акции мы не только собираемся изымать и уничтожать вещества, но также планируется ряд мероприятий, которые будут направлены на развитие массового вида спорта, чтобы молодежь могла активно вовлекаться в спортивную жизнь, — добавил Магзум Арсланбек.

В акции также принял участие казахстанский силач, официальный амбассадор Министерства туризма и спорта Сергей Цырульников.