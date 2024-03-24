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    12:03, 24 Март 2024 | GMT +6

    Подпольный цех по производству насвая ликвидировали в Астане

    насвай
    Фото: акимат Астаны

    Свыше 2 тонн некурительного табачного изделия «насвай» изъяли сотрудники правоохранительных органов в Астане в ходе рейда, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    В Астане продолжается активная борьба с запрещенной табачной смесью. Рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая проходят во всех районах столицы.

    Полицейские проверяют торговые точки и привлекают распространителей к административной ответственности.

    За неделю рейдовых мероприятий было проверено свыше 500 торговых точек в пяти районах столицы.

    Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая.

    насвай
    Фото: акимат Астаны

    В ходе рейда в столичном районе «Байконыр» полицейские обнаружили кустарный цех по производству насвая. Общая сумма изъятой незаконной продукции составляет свыше 10 млн. тенге.

    Сотрудниками департамента полиции города Астана в ходе рейда в частном доме на пересечении улиц Омарова и Асан Кайгы было обнаружено хранение 2 тонн некурительного табачного изделия насвай.

    насвай
    Фото: акимат Астаны

    В результате нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с наложением штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Вся продукция была конфискована.

    Рейды по торговым точкам столицы продолжаются ежедневно.

    Теги:
    полиция Борьба с преступностью Астана Акимат
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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