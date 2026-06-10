Четыре тигра, доставленные в Казахстан для восстановления популяции, получили имена

В рамках совместного решения казахстанской и российской сторон тиграм даны имена, символизирующие сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов.

тигр — Амур;

тигрица — Умит;

тигренок-самец — Туран;

тигренок-самка — Уссури.

После прибытия в Казахстан тигры были размещены в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш», где в настоящее время проходят этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб. Животные успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

В дальнейшем после завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных планируется их подготовка к выпуску в естественную среду обитания. Перед выпуском тигры будут оснащены спутниковыми ошейниками, что позволит осуществлять постоянный мониторинг их перемещений и обеспечит оперативное сопровождение специалистов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что своеобразной «изюминкой» государственного визита Президента России Владимира Путина стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров.