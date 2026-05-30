Четыре случая клещевого энцефалита выявили в Акмолинской области

С начала эпидсезона в Акмолинской области клещи укусили более 500 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в текущем году эпидемиологический сезон по клещевому энцефалиту начался раньше обычного из-за раннего прихода весны и быстрого схода снежного покрова.

— С начала эпидемического сезона на территории области зарегистрировано 532 пострадавших от укусов клещей, в том числе 144 ребенка до 14 лет. Профилактическое лечение иммуноглобулином получили 425 человек, не получили — 107. Из них по причине позднего обращения (более трех дней) — 13, по причине медицинских противопоказаний — два, отказались от прививки — пятеро, укус произошел на неэндемичной территории — 87, — отметили в ведомстве.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано в Кокшетау — 155 случаев, Бурабайском районе — 149 случаев, Сандыктауском районе — 85 случаев, Зерендинском районе — 47 случаев, Степногорске — 25 случаев, Атбасарском районе — 20 случаев, Жаркаинском районе — 14 случаев, Целиноградском районе — 8 случаев. От одного до шести случаев укусов клещей зарегистрировано в Астраханском, Буландынском, Егиндыкольском, Биржан сал, Ерейментауском, Есильском, Жаксынском, Шортандинском районах и Косшы.

Также среди жителей области зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита. Все заболевшие находятся на стационарном лечении.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, в реанимации находится 17-летний подросток с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». Как выяснилось, студент ездил к родителям в Сандыктауский район, где его укусил клещ. Насекомое он вытащил самостоятельно и уничтожил, не обращаясь за медицинской помощью. Позже состояние подростка начало ухудшаться.

— На данный момент состояние расценивается как тяжелое, с нарушением уровня сознания. На базе МОДБ проводится все необходимое обследование и лечение, — сообщили в ведомстве.

Как уточнили санитарные врачи региона, Сандыктауский район является эндемичным по клещевому энцефалиту. Ежегодно здесь проводится противоклещевая обработка силами санитарно-эпидемиологической службы для профилактики и ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний.

Для экстренной иммунизации после укуса клеща в области имеется иммуноглобулин против клещевого энцефалита, а также вакцина для иммунизации подлежащего контингента.

