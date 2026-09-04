Четыре рейса в неделю: китайский грузовой перевозчик начнет летать через Астану

Китайская грузовая авиакомпания China Central Longhao планирует в сентябре начать выполнять рейсы через аэропорт Астаны. Полеты на Boeing 747-400F предполагается осуществлять четыре раза в неделю, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный аэропорт.

В Международном аэропорту Астаны состоялась встреча с представителями China Central Longhao.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках программы карго-техстопов через столичный аэропорт, а также дальнейшее развитие грузовых авиаперевозок.

Согласно планам, китайский перевозчик начнет выполнять рейсы через Астану в сентябре. Для полетов будут использоваться грузовые самолеты Boeing 747-400F. Предполагаемая частота — четыре рейса в неделю.

В аэропорту отмечают, что привлечение нового перевозчика позволит расширить грузовую маршрутную сеть и укрепить позиции Астаны как транзитного узла между Китаем, Центральной Азией и другими международными рынками.

Ранее стало известно, что более тысячи рейсов отменили в аэропорту Астаны из-за ситуации на Ближнем Востоке.