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    19:07, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Четыре ребенка заболели коклюшем в Алматы

    Четыре ребенка заболели коклюшем в Алматы
    Фото: images.apteka.ru

    В Алматы с начала года зарегистрировано 4 случая заболеваемости коклюшем среди детей в возрасте до 1 года. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Все заболевшие дети не привиты против коклюша, из них трое - по причине отказа родителей от вакцинации, в одном случае - ребенок не привит по медицинским противопоказаниям. В очагах обследовано 34 контактных лиц, результаты отрицательные. Медработниками поликлиник за контактными установлено медицинское наблюдение, - сообщил главный санврач мегаполиса.

    Коклюш - это заразное заболевание, его основной признак - судорожный непрерывный кашель. Он мешает нормально дышать, есть и спать. Возбудитель коклюша распространяется воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, разговоре больного.

    Коклюш особенно тяжело переносят дети первых месяцев жизни. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, подъем температуры, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается и переходит в приступообразный, повторяющийся многократно. Во время этих изнурительных кашлевых приступов происходит нарушение кровообращения головного мозга, кислородное голодание, приводящее в последствие к нарушению психики и различной степени умственной отсталости. Коклюш опасен осложнениями, как воспаление легких (пневмония), поражение головного мозга.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что единственно надежным и эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация. Плановые профилактические прививки против коклюша проводится детям в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев комплексной вакциной одновременно против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита «В», гемофильной инфекции и полиомиелита. В дальнейшем дети в возрасте 6 лет прививаются бустерной дозой АбКДС.

    При появлении признаков заболевания эпидемиологи рекомендуют следующее:

    - своевременно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, принимать лечение только по назначению врача;

    - чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, промывать игрушки детей;

    - прикрывать рот при кашле, часто мыть руки, если больной находится в кругу незащищенных лиц, то необходимо - носить маску;

    - родителям рекомендуется не отправлять больных детей организованные коллективы, школы и ДДУ и т.д.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Регионы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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