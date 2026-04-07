Четыре казахстанских борца обеспечили себе место в полуфинале чемпионата Азии
Казахстанская сборная по греко-римской борьбе успешно пробилась в полуфинал чемпионата Азии-2026, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан). Свои четвертьфинальные схватки выиграли сразу четыре спортсмена нашей команды, передает агентство Kazinform.
Казахстанец Ибрагим Магомадов одержал победу над серебряным призером чемпионата мира Арамом Варданяном (Узбекистан) со счетом 3:1.
Ербол Камалиев (до 60 кг) уверенно победил Су Юнсяна из Тайбэя — 8:0, а Алматбек Аманбек (до 72 кг) оказался сильнее китайского борца Ли Дунюя — 3:1.
В весовой категории до 97 кг Ислам Евлоев досрочно одержал победу над Юри Наказато (Япония), заработав восемь баллов в самом начале схватки.
Полуфинальные встречи пройдут сегодня, 7 апреля.
Отметим, что ранее казахстанцы Нурбек и Айбек Оралбай стали финалистами чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия).