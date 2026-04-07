РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Четыре казахстанских борца обеспечили себе место в полуфинале чемпионата Азии

    Казахстанская сборная по греко-римской борьбе успешно пробилась в полуфинал чемпионата Азии-2026, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан). Свои четвертьфинальные схватки выиграли сразу четыре спортсмена нашей команды, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Olympic.kz

    Казахстанец Ибрагим Магомадов одержал победу над серебряным призером чемпионата мира Арамом Варданяном (Узбекистан) со счетом 3:1.

    Ербол Камалиев (до 60 кг) уверенно победил Су Юнсяна из Тайбэя — 8:0, а Алматбек Аманбек (до 72 кг) оказался сильнее китайского борца Ли Дунюя — 3:1.

    В весовой категории до 97 кг Ислам Евлоев досрочно одержал победу над Юри Наказато (Япония), заработав восемь баллов в самом начале схватки.

    Полуфинальные встречи пройдут сегодня, 7 апреля.

    Отметим, что ранее казахстанцы Нурбек и Айбек Оралбай стали финалистами чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия).

    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают