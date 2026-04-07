Четыре казахстанских борца обеспечили себе место в полуфинале чемпионата Азии

Казахстанец Ибрагим Магомадов одержал победу над серебряным призером чемпионата мира Арамом Варданяном (Узбекистан) со счетом 3:1.

Ербол Камалиев (до 60 кг) уверенно победил Су Юнсяна из Тайбэя — 8:0, а Алматбек Аманбек (до 72 кг) оказался сильнее китайского борца Ли Дунюя — 3:1.

В весовой категории до 97 кг Ислам Евлоев досрочно одержал победу над Юри Наказато (Япония), заработав восемь баллов в самом начале схватки.

Полуфинальные встречи пройдут сегодня, 7 апреля.

Отметим, что ранее казахстанцы Нурбек и Айбек Оралбай стали финалистами чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия).