    18:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Четыре дороги закрыли из-за ухудшения погоды в Павлодарской области

    В связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области с 20:00 9 ноября  вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

    закрытие дороги в Карагандинской области
    Кадр из видео

    Область Абай:
    - автодорога «граница КНР-Майкапчагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 587-733 (граница Павлодарской области - г.Семей);

    Акмолинская область:
    - автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 16–200 (город Астана - граница Павлодарской области);

    Карагандинская область:
    - автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 1067–1135 (село Молодежное - граница Павлодарской области);

    - автодорога «Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa» км 231–324 (граница Павлодарской области - село Ботакарa).

    Ориентировочное время открытия дороги - 10 ноября 2025 года в 08:00.

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Как сообщалось ранее, более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области.

    Теги:
    Метель КазАвтоЖол Снег Непогода Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
