Четыре дороги закрыли из-за ухудшения погоды в Павлодарской области
В связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области с 20:00 9 ноября вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».
Область Абай:
- автодорога «граница КНР-Майкапчагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 587-733 (граница Павлодарской области - г.Семей);
Акмолинская область:
- автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 16–200 (город Астана - граница Павлодарской области);
Карагандинская область:
- автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 1067–1135 (село Молодежное - граница Павлодарской области);
- автодорога «Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa» км 231–324 (граница Павлодарской области - село Ботакарa).
Ориентировочное время открытия дороги - 10 ноября 2025 года в 08:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
Как сообщалось ранее, более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области.