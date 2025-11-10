Четыре дороги закрыли из-за ухудшения погоды в Павлодарской области

Область Абай:

- автодорога «граница КНР-Майкапчагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 587-733 (граница Павлодарской области - г.Семей);

Акмолинская область:

- автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км 16–200 (город Астана - граница Павлодарской области);

Карагандинская область:

- автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 1067–1135 (село Молодежное - граница Павлодарской области);

- автодорога «Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакарa» км 231–324 (граница Павлодарской области - село Ботакарa).

Ориентировочное время открытия дороги - 10 ноября 2025 года в 08:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Как сообщалось ранее, более 1400 автомобилей сопроводили во время закрытия трасс в Акмолинской области.