    15:32, 29 Август 2025 | GMT +5

    Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Мангилик Ел в Астане

    В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП в Астане
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    Авария случилась на проспекте Мангилик Ел: столкнулись автомобили марки Hyundai Sonata и Geely Atlas.

    ДТП в Астане
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они доставлены в медицинское учреждение. О состоянии пострадавших будет сообщено позже.

    ДТП в Астане
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

    ДТП в Астане
    Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

    Ранее в Алматы нашли тело мужчины в автомобиле в парковых зарослях.

    Кроме того, на этой неделе в Астане автобус съехал с дороги, пострадали 14 человек.

    На прошлой неделе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП.

     

    Адиль Саптаев
