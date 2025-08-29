Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Мангилик Ел в Астане

Авария случилась на проспекте Мангилик Ел: столкнулись автомобили марки Hyundai Sonata и Geely Atlas.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они доставлены в медицинское учреждение. О состоянии пострадавших будет сообщено позже.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

