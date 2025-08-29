15:32, 29 Август 2025 | GMT +5
Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Мангилик Ел в Астане
В столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Авария случилась на проспекте Мангилик Ел: столкнулись автомобили марки Hyundai Sonata и Geely Atlas.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они доставлены в медицинское учреждение. О состоянии пострадавших будет сообщено позже.
Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.
