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    22:07, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Четыре человека погибли после опрокидывания авто в Алматинской области

    ДТП
    Фото: Kazinform

    Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 105 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, авария случилась 12 июня. Водитель Toyota Hiace, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.

    - В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе ДП региона.

    Также в ДТП пострадали три человека. По данным управления здравоохранения региона, 34-летний мужчина и дети по 10 и 12 лет доставлены в приёмное отделение больницы 12 июня около 01:00.

    - Госпитализированы в хирургическое отделение. Обследованы. Консультированы специалистами. В данное время состояние пациентов стабилизировано. Находятся под постоянным наблюдением. Лечение получают в полном объёме, - прокомментировали в управлении.

    Ранее в Актюбинской области водитель автомашины Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства, в результате которого четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу. 

    Теги:
    Здравоохранение ДТП Регионы Полиция Алматинская область Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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