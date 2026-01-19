РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:44, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Четыре биатлониста представят Казахстан на Олимпиаде-2026

    Международный союз биатлонистов (IBU) официально представил распределение квот на участие в Олимпийских играх-2026 в Италии, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Четыре биатлониста представят Казахстан на Олимпиаде-2026
    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана завершила квалификационный период с четырьмя путёвками. Нашу страну на ОИ-2026 представят двое мужчин и две женщины.

    Квоты являются неименными. Олимпийский состав будет формировать тренерский штаб.

    В установленные сроки Союз биатлонистов РК должен подтвердить намерение использовать квоты.

    После этого заявку сборной Казахстана Национальный Олимпийский комитет РК направит в IBU и Международный Олимпийский комитет для официального подтверждения количественного состава участников Олимпиады-2026.

