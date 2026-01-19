Четыре биатлониста представят Казахстан на Олимпиаде-2026

Сборная Казахстана завершила квалификационный период с четырьмя путёвками. Нашу страну на ОИ-2026 представят двое мужчин и две женщины.

Квоты являются неименными. Олимпийский состав будет формировать тренерский штаб.

В установленные сроки Союз биатлонистов РК должен подтвердить намерение использовать квоты.

После этого заявку сборной Казахстана Национальный Олимпийский комитет РК направит в IBU и Международный Олимпийский комитет для официального подтверждения количественного состава участников Олимпиады-2026.