11:44, 19 Январь 2026 | GMT +5
Четыре биатлониста представят Казахстан на Олимпиаде-2026
Международный союз биатлонистов (IBU) официально представил распределение квот на участие в Олимпийских играх-2026 в Италии, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Сборная Казахстана завершила квалификационный период с четырьмя путёвками. Нашу страну на ОИ-2026 представят двое мужчин и две женщины.
Квоты являются неименными. Олимпийский состав будет формировать тренерский штаб.
В установленные сроки Союз биатлонистов РК должен подтвердить намерение использовать квоты.
После этого заявку сборной Казахстана Национальный Олимпийский комитет РК направит в IBU и Международный Олимпийский комитет для официального подтверждения количественного состава участников Олимпиады-2026.