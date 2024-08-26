Четыре автобусных маршрута изменили движение в Астане

Популярные автобусные маршруты временно изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 43, 47, 54, 307. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь. Просим заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось о том, что ряд дорог перекроют на левобережье Астаны.