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    18:55, 25 Август 2024 | GMT +6

    Четыре автобусных маршрута изменили движение в Астане

    Автобус Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Популярные автобусные маршруты временно изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 43, 47, 54, 307. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems».

    С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь. Просим заранее планировать свой маршрут.

    Ранее сообщалось о том, что ряд дорог перекроют на левобережье Астаны.

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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