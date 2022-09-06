Честное журналистское расследование: телеканал Jibek Joly покажет фильм о пожарах в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телеканал Jibek Joly в программе «Честное журналистское расследование» покажет документальный фильм о лесных пожарах в Костанайской области. В эти дни съемочная команда находится в регионе на месте пожара. О том, что происходит на месте происшествия, как живут костанайцы в чрезвычайных условиях корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал автор документального фильма Андрей Деменок.

Андрей Деменок со съемочной командой с воскресенья находятся в Костанайской области. Сейчас они в поселке Аманкарагай.

«Огонь пришел из леса сразу в трех направлениях. Перед этим большую часть людей эвакуировали и в результате дома тех людей, которых эвакуировали, сгорели. Те же, кто на свой страх и риск по разным причинам там остался, спасли собственные дома. Есть фотографии сгоревшей коровы. У большинства людей сараи полностью выгорели. Люди сейчас возвращаются домой. Света и газа здесь нет. Кто-то кому-то отдал генератор, в итоге они сейчас всей улицей на одном генераторе по очереди готовят еду», - сообщил Андрей Деменок.

По его словам, жители пытаются в течение дня найти оставшиеся вещи, забрать то, что представляет ценность, отвезти к родственникам, соседям. От домов остались одни печи и металлические ворота.

«Люди разговаривают между собой, обсуждают вопросы гуманитарной помощи. Также многих волнует вопрос компенсации, как все это будет происходить. Люди хотят найти виновных, кто допустил таких масштабов. При этом, многие вспоминают, что, когда пожар начал приближаться, процесс эвакуации практически никак не был налажен, была паника, в первую очередь, со стороны профильных госорганов. Люди только с документами были вынуждены покинуть дома. По словам жителей, никаких средств тушения по защите домов не были применены, потому что все силы пожарные бросили на защиту нефтебазы. Понятно, что нефтебазу надо было защищать, но это спорный момент», - сказал Андрей Деменок.

Гуманитарную помощь в поселок привозят волонтеры на легковых автомобилях, много молодых ребят с областного центра вовлечены в процесс. В первую очередь, жители нуждаются в продуктах питания: мясо, крупы, макаронные изделия, также требуются постельное белье, средства гигиены.

Андрей сообщил о том, как себя чувствуют жители после случившегося пожара.

«Была интересная мысль. Кто-то из погорельцев рассказал мне, что в течение дня настроение нормальное. Они занимаются житейскими делами. Уныние приходит вечером, когда по привычке нужно возвращаться домой, а по факту дома нет. Возвращаться некуда. У людей уныние, безнадежность. Люди сомневаются в том, что им успеют построить дома, потому что это северный регион и через месяц буквально начнутся холода», - пояснил Андрей Деменок.

Об этом, о судьбах и жизни людей, о том, как действовали государственные органы, коммунальщики и пожарные, о приезде Президента РК в регион, о том, что осталось за кулисами Андрей Деменок расскажет в программе «Честное журналистское расследование» на телеканале Jibek Joly в это воскресенье в 19:30.

По словам автора проекта, жители будут озвучивать свои версии, почему произошел пожар такого масштаба.

Это второй выпуск программы «Честное журналистское расследование». Первый выпуск был посвящен долгострою – трассе Алматы-Нур-Султан.

«Мы пытаемся затрагивать важные темы, придавать их огласке, показываем реальные жизни людей, то в каких условиях они живут. При этом, формат отличается от того, что было на телевидении до этого. От нас будет мало информации, в основном будут говорить люди, поэтому будут честные выпуски», - добавил Андрей Деменок.