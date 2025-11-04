Чешская армия бьет рекорды по новобранцам

Рекордное количество новобранцев было в 2006 году, когда на службу записались 2262 человека, но в этом году, вероятно, будет больше, пишут местные СМИ.

Целью этого года было 2100 новых солдат, но в конечном итоге их число, вероятно, превысит 2300.

— Государственный секретарь Министерства обороны (Петр Ванчура) утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает набор 2250 новобранцев, — сообщила Магдалена Хинчикова, представитель пресс-службы Министерства.

Цель этого года — 2100 новобранцев — была достигнута в конце августа, как и было объявлено директором кадрового агентства армии Владимиром Студёны. До конца года на основной курс обучения остается еще 200 мест.

— Их мы без проблем заполним, — заявила Ива Беднаржова из кадрового агентства.

В начале этого года в армии Чехии насчитывалось 28 285 военнослужащих, включая сотрудников военной полиции, военной разведки и студентов Университета обороны в Брно.

Целевой показатель набора определяется по двум критериям. По словам Хинчиковой, он основан на проекте бюджета на следующий год, а также на предположении о том, сколько солдат закончит службу в текущем году.

В 2025 году разница между призванными и теми, чья служба закончилась или закончится, должна составить плюс 650 мужчин и женщин.

По словам Беднаржовой, это будет лучшим результатом за последние пять лет.

В результате парламентских выборов в Чехии, в стране прошли переговоры по коалиционному правительству.