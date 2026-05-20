Chery Green Month: в Алматы прошла экологическая акция по посадке деревьев

В теплое майское утро в одном из уголков города собрались сотрудники Chery Kazakhstan, журналисты и инфлюенсеры. Перед началом работ участникам выдали весь необходимый инвентарь: перчатки, лопаты и ведра для полива.

Для посадок были выбраны трехметровые саженцы с плотным земляным комом вокруг корней. Специалисты подробно объяснили участникам экоакции, как правильно подготовить посадочную яму, установить дерево и уплотнить почву, чтобы саженцы успешно прижились.

Фото: Astana Motors

— Когда своими руками сажаешь дерево, по-другому начинаешь воспринимать город. Понимаешь, что даже небольшое действие сегодня со временем станет чем-то значимым для тысяч людей, — поделился житель Алматы, юрист и блогер Ержан Есимханов.

Особую семейную атмосферу мероприятию придало участие детей. Они были активно вовлечены в процесс, сажали и поливали деревья.

— Мы поехали вместе с детьми на Chery Green Month, потому что для нас важно с детства показывать им любовь и бережное отношение к природе не словами, а поступками. Было так приятно видеть, с каким интересом они сами сажали саженцы и как искренне радовались этому. Хочется, чтобы именно такие моменты оставались у них в памяти и становились частью их сознания и ценностей в будущем, — поделилась жительница Алматы, автоблогер Салтанат Лесбек.

Chery Green Month — ежегодная экологическая инициатива бренда Chery, направленная на поддержку проектов по озеленению и формирование культуры ответственного отношения к окружающей среде. В рамках ESG-инициатив компания создала международную платформу With Chery With Love (WCWL) и реализует ее более чем в 20 странах мира, где представлен бренд, включая Казахстан.

В рамках платформы With Chery With Love (WCWL) бренд уже несколько лет развивает инициативы по укреплению связи с клиентами и обществом: проводит экологические акции, поддерживает социальные проекты и организует клиентские мероприятия. Продолжением этого подхода стала представленная на Auto China 2026 глобальная сервисная программа Chery Family Care, ориентированная на послепродажное обслуживание и всестороннюю поддержку автовладельцев. Еще один шаг бренда к тому, чтобы быть ближе к людям не только через покупку автомобиля, но и через заботу и участие в их повседневной жизни.