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Черту бедности для назначения АСП будут определять за счет медианного дохода

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Июня 2023, 13:01
Черту бедности для назначения АСП будут определять за счет медианного дохода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2025 года черта бедности для назначения АСП будет определяться за счет медианного дохода, а не от прожиточного минимума. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озвучивая основные новеллы Социального кодекса РК, который вступит в силу с 1 июля текущего года, спикер отметил, что там предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», и увеличение размера пособий женщинам, родившим и воспитавшим 7 и более детей.

«Кроме того, с 2025 года черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться за счет медианного дохода, а не от прожиточного минимума. Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт», – добавил Акмади Сарбасов.

Напомним, в апреле текущего года Главой государства был подписан Социальный кодекс Республики Казахстан.

Также заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о ходе реализации Социального кодекса РК и о том, что он даст казахстанцам.


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