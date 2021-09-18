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    11:20, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Черный столб дыма напугал жителей Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В пригороде Актау произошел пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Об этом пишет Lada.kz, передает МИА «Казинформ».

    По информации спасателей, сегодня утром, 18 сентября, спасателям поступил вызов на участок №20 промышленной зоны №4 в пригороде Актау.
    Прибывшие огнеборцы установили, что на открытой территории горят автомобильные покрышки.
    Площадь горения составила 200 квадратных метров.
    В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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