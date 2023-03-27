«Черный список» застройщиков сформируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев предостерегли от покупки квартир в незаконно строящихся жилых комплексах. В областном центре по семи новостройкам работы приостановлены решением суда, еще по трем материалы рассматриваются. Все они возводились без экспертизы проекта. Сейчас формируется «черный список» застройщиков, которые не могут привлекать деньги дольщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области сообщили, какие ЖК строятся незаконно.

В этот список попали:

ЖК «Хан» (ул. Муканова, уч. 19/2), застройщик – ТОО «Satti Lux Stroy»;

ЖК «Manhattan» (ул. Таттимбета, з/у 10б), застройщик – ТОО «КапиталСтрой-XXI»;

ЖК «Al-Farabi» (ул. Муканова, 55/2), застройщик – ТОО «Turan Invest Development»;

ЖК «Томирис» (уч. кв. 067, стр. 502), застройщик – ТОО «Жилой фонд»;

ЖК «Баспана-3» (ул. Муканова, 43/4), застройщик – ТОО «СМК Group»;

ЖК «Central Park» (ул. Муканова, стр. 9/3), застройщик – ТОО «RGB GROUP»;

ЖК «Нура» (ул. Муканова, участок 51, 4), застройщик – ТОО «Satti Lux Stroy»;

МЖД (ул. Ержанова, 63/2), застройщик – ТОО «Revival alliance»;

МЖД (ул. Рыскулова, 5/3), застройщик – Есенбаев С. А.;

ЖК (ул. Университетская, 28/19), застройщик – ТОО «Sadu group».

«В общей сложности мы держим на контроле около 60 строящихся объектов жилья. В процессе мониторинга было выявлено десять жилых комплексов, где нарушен уведомительный порядок. По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал электронного правительства. В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы. То есть строят как хотят, без авторского и технического надзора. Создаются риски для дольщиков. Но в связи с мораторием мы не можем проводить проверки субъектов малого предпринимательства.

Он отметил, что среди незаконных новостроек есть уже практически завершенные жилые комплексы в девять этажей. В дальнейшем они не смогут получить акты приёмки. Более того, возможно инициирование исков о сносе домов», – комментирует руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков.

Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314, 316, 321 и 463 КоАП РК.

«Кроме того, законом предусмотрена ответственность за незаконное привлечение дольщиков, по статье 320 КоАП. По рекламе в соцсетях выявляем нарушителей, чтобы передать материалы в суд. Так, в 2022 году ТОО «OPTIMAL BUILD COMPANY» привлечено к административной ответственности по ЖК «Третий оптимальный» (мкр-н Мамраева, стр. 6/3), ТОО «ProfInvest» по ЖК «Zaman 2» (ул. Букетова, 60а). На сегодня также составлены протоколы в отношении ТОО «КапиталСтрой-XXI» по ЖК «Manhattan» (ул. Таттимбета, з/у 10б), ТОО «SAPA CITY» по ЖК «Аспан» (ул. Карбышева, 5/3). Эту работу продолжаем», – сообщил Сержан Аймаков.

Будет обнародована каждая компания, которая попадет в «черный список» застройщиков.