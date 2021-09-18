Черный дым накрыл Актау из-за пожара на свалке покрышек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В пригороде Актау произошел пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Об этом пишет Lada.kz, передает МИА «Казинформ».

По информации спасателей, сегодня утром, 18 сентября, спасателям поступил вызов на участок №20 промышленной зоны №4 в пригороде Актау.

Прибывшие огнеборцы установили, что на открытой территории горят автомобильные покрышки.

Площадь горения составила 200 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава.