11:20, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6
Черный дым накрыл Актау из-за пожара на свалке покрышек
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В пригороде Актау произошел пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Об этом пишет Lada.kz, передает МИА «Казинформ».
По информации спасателей, сегодня утром, 18 сентября, спасателям поступил вызов на участок №20 промышленной зоны №4 в пригороде Актау.
Прибывшие огнеборцы установили, что на открытой территории горят автомобильные покрышки.
Площадь горения составила 200 квадратных метров.
В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава.