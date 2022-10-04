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    22:44, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Черных старателей задержали в Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горной местности близ села Баласаз Жетысуской области местные полицейские задержали бригаду «черных» старателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Бригада состояла из шести мужчин из Жамбылской области и города Алматы, все они были доставлены в районный отдел полиции. Подозреваемые занимались добычей золотой руды, без каких-либо разрешительных документов.

    Полиция изъяла используемый ими автотранспорт (грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ), а также оборудование в виде буров, электрогенератора (чабанка), перфоратора, специальных пик, заготовленных холщовых мешков, юрты и палатки.

    «Добытые ископаемые (различные камни и песок) оказались уже загружены в грузовик. По факту назначены соответствующие экспертизы и начато досудебное расследование, которое проводится по части 1 статьи 334 УК РК «Самовольное пользование недрами», – сообщил старший инспектор Природоохранной полиции ДП области Жетысуской области Баглан Рымжанов.



    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Жетысуская область Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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