Чернозем незаконно продолжают вывозить в предгорьях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В предгорьях Алматы продолжаются факты незаконного вывоза чернозема. Об этом сообщил аким Медеуского района Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким района отметил, что с начала года сотрудниками отдела охраны окружающей среды и экологии совместно с отделением природоохранной полиции Медеуского района, за нарушение «Правил благоустройства территории города» было составлено 184 протокола на сумму 2,9 млн тенге.

«Надо отметить, что сейчас еще продолжаются факты вывоза чернозема в предгорьях Алматы. Здесь мы совместно с экологами, блогерами и сотрудниками полиции проводим рейды», - сказал А. Масабаев.

Напомним, еще летом прошлого года в Алматы выявлены факты незаконной погрузки чернозема водителями с помощью специальной техники. Водители грузовика приехали в Наурызбайский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам. Также осенью прошлого года сбытчиков чернозема поймали с поличным в Наурызбайском районе Алматы.

В 2019 году полицейские города предотвратили 13 фактов самовольного вывоза чернозема.