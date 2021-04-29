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    16:30, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Чернозем незаконно продолжают вывозить в предгорьях Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В предгорьях Алматы продолжаются факты незаконного вывоза чернозема. Об этом сообщил аким Медеуского района Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района отметил, что с начала года сотрудниками отдела охраны окружающей среды и экологии совместно с отделением природоохранной полиции Медеуского района, за нарушение «Правил благоустройства территории города» было составлено 184 протокола на сумму 2,9 млн тенге.

    «Надо отметить, что сейчас еще продолжаются факты вывоза чернозема в предгорьях Алматы. Здесь мы совместно с экологами, блогерами и сотрудниками полиции проводим рейды», - сказал А. Масабаев.

    Напомним, еще летом прошлого года в Алматы выявлены факты незаконной погрузки чернозема водителями с помощью специальной техники. Водители грузовика приехали в Наурызбайский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам. Также осенью прошлого года сбытчиков чернозема поймали с поличным в Наурызбайском районе Алматы.

    В 2019 году полицейские города предотвратили 13 фактов самовольного вывоза чернозема.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Экология Акимат Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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