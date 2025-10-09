РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:42, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Черный список: в Индонезии данные ленивых госслужащих опубликуют в соцсетях

    Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди намерен со следующего месяца публиковать данные о неуспевающих сотрудниках в социальных сетях правительства, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post

    Черный список: в Индонезии выложат данные ленивых госслужащих в соцсети
    Фото: Википедия

    Губернатор заявил, что имя, адрес и фотография каждого «ленивого» работника будут опубликованы в социальных сетях.

    По мнению чиновника, это должно подтолкнуть их к улучшению своей работы. 

    — С 1 ноября каждая региональная государственная организация обязана объявить самого ленивого сотрудника. Пожалуйста, назовите его имя, адрес и фотографию, и я опубликую ее в своем TikTok, — заявил он.

    Пилотная программа в следующем месяце охватит три провинциальных агентства — управление здравоохранения, управление образования и управление охраны окружающей среды, а в начале следующего года она будет расширена на все 27 районов и городов, находящихся в провинции Западная Ява. 

    — Люди, которым платят, должны работать. Если они получают зарплату, но не работают, какой в ​​этом смысл?, — сказал чиновник. 

    Он также пригрозил направить неэффективных сотрудников в школы, где существует острая потребность в администраторах.

    Некоторых госслужащих уже уволили за плохую работу.

    — Двадцать человек были уволены, но мы об этом не объявляли, — сказал он. 

    Этот шаг вызвал как одобрение общественности, так и критику со стороны ряда политиков.

    Мэр города Богор А. Рахим, расположенного в провинции, заявил, что в его городе нет необходимости в подобных мерах.

    — У нас есть такие механизмы, как оценка работы, аттестация, ротация, перевод и дисциплинарные меры. Нет необходимости унижать их публично, — заявил он.

    Но губернатор уточнил, что также планирует публиковать ежемесячный список наиболее эффективных сотрудников.

    — Те, кто усердно трудится, заслуживают открытого признания. Но о тех, кто не работает, люди должны знать. Мы служим обществу, а не себе, — отметил он. 

    Деди Мульяди, которого прозвали «губернатором контента», пользуется высокой популярностью в социальных сетях. В его команде семь видеооператоров.

     

     

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
