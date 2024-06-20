«Черный рынок» поливной воды выявила проверка в Жамбылской области

Первая же внеплановая аудиторская проверка Министерства водных ресурсов и ирригации РК обнаружила серьезные нарушения и хищения в РГП «Казводхоз», передает корреспондент агентства Kazinform.

Первым под прицел проверяющих попал Жамбылский филиал РГП «Казводхоз», в работе которого аудиторы обнаружили незаконное использование воды, нарушения в порядке заключения договоров и в управлении водными ресурсами, как сообщили в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации РК.

— По поручению Министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова министерство начало борьбу с нарушениями в управлении водными ресурсами, «черным рынком» воды и коррупционными рисками в водной отрасли. Департамент внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации проведет внеплановую проверку филиалов «Казводхоза». По поручению министра, первая проверка началась с Жамбылской области. В ходе аудита выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов, — пояснили в ведомстве.

Так, в Жамбылском районе выявлено два факта использования воды без заключения договоров с филиалом — просто поставили насосы для полива около 70 га земель. В Шуском районе также установили два факта незаконного использования воды для полива около 90 га земель. В этом же районе нашли факт незаконного использования воды из Тасоткелького магистрального канала — этой водой заполнили котлован бывшего песчаного карьера. В поливной сезон объем не санкционированно поданной в карьер воды может составлять не менее 15 млн кубометров, это около 13 млн тенге. На момент осмотра на котловане было установлено пять единиц насосного оборудования для полива.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Кроме того, в Шуском районе аудитом установлено занижение объемов подаваемой филиалом поливной воды в заключенных договорах на ее подачу.

— Например, в 2023 году между филиалом и крестьянским хозяйством был заключен договор на подачу по каналам 2,7 млн кубометров поливной воды для выращивания лука на площади 200 га. Однако, с учетом утвержденных удельных норм, для полива 200 га луковых полей требуется 3,1 млн кубометров воды. Таким образом, филиал занизил расходы воды на 0,4 млн кубометров. В результате, только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды составили более 25 млн кубометров. В свою очередь, разница между поданной на каналы водой и реализованной водой учитывалась как потери, — пояснили в ведомстве.

Как обнаружилось в ходе проверки, в договорах, заключенных филиалом в Жамбылском районе в 2023 году, завышены удельные нормы потребления воды. В некоторых заключенных договорах на подачу воды по каналам между филиалом и крестьянскими хозяйствами отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки. Филиал не уделил должное внимание представляемым заявителями документам. Так, в Шуском районе заключались договоры с одним физическим лицом от имени нескольких крестьянских хозяйств, что фактически незаконно.

— Материалы по всем выявленным фактам незаконного использования воды будут направлены в уполномоченные органы. Кроме того, министр поручил усилить контроль за использованием воды в поливной сезон во всех областях страны. Важно обеспечить транспарентность и прозрачность в использовании водных ресурсов, — отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

В министерстве напомнили, что ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечено пятеро руководящих работников «Казводхоза», допустивших нарушения законодательства.

Проблему «черного рынка» поливной воды в Казахстане поднял и известный казахстанский журналист, общественный деятель, основатель Фонда-бюро расследования коррупции Кирилл Павлов. В опубликованном на своей странице в сети Facebook посте «Вода бывает чёрной…» он отметил, что Министерство водных ресурсов и ирригации начало борьбу с чёрным рынком поливной воды в стране.

— Первые разборки пошли в Жамбылской области, — пишет Кирилл Павлов. — Сейчас коррупционные схемы выстроены так, что южные дехкане вынуждены платить дважды — в кассу и наликом. Иначе воды дадут столько, что ничего толком не вырастет. Не засохнет, но и прибыли не жди. По моим подсчетам чёрный рынок поливной воды только в трёх областях — Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская — за год может смело переваливать за 20 млрд тенге. Всё это, в конечном счете, ложится на покупателя продукции, то есть на нас с вами. Большое дело начал Нуржигитов, надо будет ему всем миром помогать, иначе там мафия ого-го.

На вопрос корреспондента агентства Kazinform о его точке зрения на причины хищений поливной воды в таких масштабах и как от этого избавиться, спикер ответил, что в стране необходим хороший учет и контроль поступления и расходования поливной воды.

— Документов у меня на руках нет, поэтому озвучивать схемы не буду. Завтра на вас и меня в суд подадут. Все, что можно было озвучить в плане схем — я написал в публикации, — заметил спикер.

Корреспондентом агентства Kazinform направлен запрос официальным лицам Жамбылского областного акимата с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг поливной воды, а также Жамбылского филиала РГП «Казводхоз». Однако ответа до сих пор нет.

Напомним, что аграрии Жамбылской области 80% поливной воды получают от трансграничных рек Шу и Талас, которые, формируются на территории Кыргызстана. Площадь орошаемых земель в регионе составляет 182 тыс. га.

Вододеление осуществляется по документам, принятым еще в 1948 и 1983 годах — воды реки Талас в процентном соотношении делятся 50 на 50, а по реке Шу 42% получает Казахстан и 58% остается у наших соседей.

В этом году по достигнутой Министерством водных ресурсов и ирригации РК договоренности Казахстан по реке Шу должен получить 180 млн кубометров поливной воды, по реке Талас — 380 млн кубометров, что больше объемов прошлых лет.