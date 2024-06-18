Больше поливной воды получат жамбылские аграрии этим летом

Кыргызстан увеличит подачу поливной воды по трансграничным рекам Шу и Талас для аграриев Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такая договоренность достигнута в ходе 33-го заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, куда входят обе страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК, более 560 млн кубометров воды получит Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года. При этом 180 млн кубометров воды поступит по реке Шу и 380 млн кубометров - по реке Талас.

- Международное сотрудничество – одно из ключевых направлений работы нашего министерства. В ходе подготовки к поливному сезону проведена большая работа по обеспечению аграриев юга страны необходимыми объемами воды, состоялись важные переговоры с соседними государствами. На сегодня достигнута договоренность с руководством Минводресурсов Кыргызстана об увеличении подачи воды по рекам Шу и Талас с начала третьей декады июня. В настоящее время совместно с кыргызскими коллегами ведется работа по корректировке графиков подачи воды в сторону увеличения, – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Фото: Галина Скрипник / Kazinform

Помимо этого, в ходе встречи Казахстан и Кыргызстан договорились о видах и объемах ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных сооружениях, расположенных на реках Шу и Талас.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК напомнили, что ранее водные ведомства Казахстана и Узбекистана договорились о подаче в нашу страну 922 млн кубометров воды по межгосударственному каналу «Достык».

Казахстан, имея только трансграничные реки, получает 40% поливной воды от соседнего Кыргызстана, и жамбылские аграрии находится в полной зависимости от соседей, получая 80% поливной воды от трансграничных рек Шу и Талас. Вододеление осуществляется по документам, принятым еще в 1948 и 1983 годах, по этим документам водные ресурсы делятся в процентном соотношении – река Талас 50 на 50, а 42% воды по реке Шу получает Казахстан и 58% остается у Кыргызстана. По подписанному в 2000 году соглашению между Кыргызстаном и Казахстаном об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас Казахстан обязался обеспечивать расходы на их содержание.