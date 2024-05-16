Черных старателей стало в 7 раз больше: как устроена нелегальная добыча золота в Бестобе

«Сваты», «дудки», «такса за спуск-подъем» - привычные слова для слуха жителей села Бестобе Акмолинской области. Много лет здесь процветает черное старательство, а с начала этого года и вовсе наблюдается бум. С начала года в селе задержали свыше 340 нелегалов, что в 7 раз больше прошлогодних показателей за тот же период, передает агентство Kazinform.

Что такое «дудки»?

Фото: Nur.kz

На территории поселка Бестобе и его окраинах кучи горной породы встречаются на каждом шагу. Под ними расположены так называемые «дудки» — пролазы, через которые черные старатели спускаются в шахту. По высоте этих куч можно легко определить, какой популярностью они пользуются среди теневиков — чем они объемнее, тем больше там «ловили» людей.

Фото: Nur.kz

К примеру, эта расположена всего в паре сотен метров от проходной золотодобывающей компании «Казахалтын», владеющей рудником. Под ней есть пролаз, через который старатели либо выходили на поверхность, либо проникали внутрь. Так было до того, как здесь усилили охрану, установили видеокамеры и освещение — в основном набеги совершаются в ночное время. При этом сезон для теневиков значения не имеет — температура под землей от 0 до +5 градусов по Цельсию круглый год.

Мало что может стать для черных старателей препятствием — как только закапывают одну «дудку», тут же выкапывается другая.

Фото: Nur.kz

Фото: Nur.kz

Всего на территории поселков их насчитывается свыше 200, в том числе и на территории жилого массива. Им более 90 лет — именно через пролазы открытым ручным способом производилась эксплуатация месторождения до 1935 года. Рабочие горизонты расположены на глубине 40-45 метров. Некоторые старые выработки расположены близко к земле, из-за чего сделать подкоп вручную не представляет труда.

Кто такие «сваты»?

Значение слова «сваты» для нелегалов, занимающихся незаконной добычей золота, пояснил начальник полиции поселка Бестобе Нурбек Султангазиев.

Фото: Nur.kz

— «Сваты» — это те же самые черные старатели, так они друг друга называют. Дело в том, что под землей нет понятия чужой или свой — все должны друг другу помогать. Шахта их сосватала, сроднила, так и стали использовать это слово, — объяснил он.

По словам представителя службы безопасности ТОО «Казахалтын», среди черных старателей много бывших шахтеров.

— Для того, чтобы рыть пролазы и ориентироваться в шахте, нужны опыт и знания. Есть отдельные люди, которые не участвуют в незаконной добыче золота напрямую, но готовят для теневиков эти «дудки», сидят у них на зарплате», — рассказал он.

Кем бы ни был старатель — профессионал или дилетант, снаряжаются они в подземный поход, как настоящие шахтеры.

— По-другому там никак, они полностью экипированы всем необходимым — робой, резиновыми сапогами, самоспасателем, перчатками, каской — иначе без головы можно остаться. Обязательно есть при себе фонарики — в шахте же темно, не везде есть освещение. Конечно, когда задерживаем их, всегда стараемся фонари забрать. Вообще подготовка к спуску — весьма затратное удовольствие, но видимо средства оправдывают цель, — разъяснили в службе безопасности ТОО «Казахалтын».

Как охраняют рудник?

Фото: Nur.kz

В шахту можно попасть не только через «дудки», но и через официальный вход, который предназначен для сотрудников. Разумеется, за определенную плату охранникам. Известно, что ранее тариф на спуск составлял от 150 до 200 тысяч тенге. Говорят, что последние несколько лет фактов подкупа охраны выявлено не было, но раньше было обычной практикой — одним платили за то, чтобы сотрудники закрывали глаза на некоторые нарушения, другим — за мелкие услуги.

— Были случаи, когда нелегалы передавали провизию через наших шахтеров. Сегодня мы тщательно следим за тем, чтобы на одного рабочего, который спускается в шахту, был запас еды и воды ровно на одну смену, не было при себе сигарет, алкогольных напитков, прочего, что им могли заказать «сваты». Так как раньше под землей процветала коммерция, все покупалась и продавалось за грамм золота, — рассказали в службе безопасности.

К слову, охрану в компании меняют каждый год, даже проводят с этой целью специальный тендер.

Кроме службы безопасности компании и охранной фирмы, за порядком на территории рудника следит и группа быстрого реагирования — автоэкипаж, который круглые сутки патрулирует поселок. Как рассказал один из членов группы, за смену удается поймать с десяток нелегалов, когда меньше, когда больше. Их сразу доставляют в отделение полиции.

История одного подпольного старателя?

Фото: Nur.kz

28-летний Руслан Шмагарев — один из черных старателей, которого доставили в полицию. Мужчина провел в шахте последние четыре месяца, без дневного света и свежего воздуха, что отпечаталось на его внешности. За это время его кожа приобрела землистый цвет, волосы сильно отросли, вид несвежий и усталый. На поверхность он выбрался 29 апреля — сдался охране «Казахалтына» сам.

Практически все нелегалы оправдывают свои действия безысходностью — дескать, на преступление толкнула нужда. Однако не стоит упускать из виду, что выбор есть всегда, как и способы заработать.

Руслан Шмагарев уверяет, что спускался в шахту один, компаньонов рядом не было. При этом через какую именно «дудку» — не помнит, говорит, что был пьян, хотя даже без алкогольного опьянения это небезопасно. О жизни и быте старателей под землей рассказывает неохотно. Однако продуктами, лекарствами, питьевой водой их точно снабжали — кто и каким образом, он умолчал: «Не знаю, не видел».

С его слов, за работу ему выплатили только часть обещанного: «Только дрова, уголь купил маме, и все».

— Ощущения после выхода на поверхность? Не спрашивайте, до сих пор кружится голова. Больше точно не повторю, хватило, — подытожил Руслан.

Наказание для нелегалов

Руслану Шмагареву грозит арест до 15 суток либо штраф в размере чуть более 55 тысяч тенге. Как рассказал начальник полиции поселка Нурбек Султангазиев, такое наказание незаконных старателей не пугает, многие умудряются попадаться стражам порядка по несколько раз за год.

— При задержании мы всех досматриваем, но они всегда пустые — золота у них при себе не бывает. Могут по пути выкинуть, передать. Они знают, что попадаться с «грузом» нежелательно, тогда это влечет уголовную ответственность. Поэтому в основном вменяем статью 506 КоАП РК — незаконное проникновение на охраняемые объекты, — поясняет глава бестобинской полиции.

Как выяснилось, сотрудники группы быстрого реагирования и охраны компании «Казахалтын» тоже наделены правом досмотра, но речь идет только о наружном досмотре.