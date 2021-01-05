Через нашу историю нужно пропагандировать государственность и патриотизм – Рауан Кенжеханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через нашу уходящую вглубь веков историю нужно прививать молодежи патриотические чувства, пропагандировать государственность и патриотизм. Такое мнение о статье Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего») выразил исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой статье Глава государства подчеркнул, что после возвращения жизни в привычное русло нашей главной ценностью и достоянием, смыслом нашей жизни является Независимость. Нет ничего ценнее и священнее Независимости. Этот вопрос был поднят своевременно и правильно», - сказал глава Национального бюро переводов.

Президент отметил, что главными ценностями Независимости являются наши земли, язык и единство.

«Эти три пункта значимые. Президент сказал, что земля не будет передаваться в собственность, продаваться. В своей статье он хорошо объяснил, что предпосылкой становления независимости является земля, объединяет всех нас и придает смысл жизни язык, для сплоченности и коллективного труда необходимо единство. Для себя я отметил важный пункт, где говорится об историческом сознании. В действительности, кажется, мы больше сосредоточены на скорби и горе, пережитых в истории народом. Может быть, это и правильно. Однако самое важное – эти утраты и трудности, пережитые народом, должны придавать смысл сегодняшнему дню. Через нашу уходящую вглубь веков историю нужно прививать молодежи патриотизм, пропагандировать государственность и патриотизм. Для этого Глава государства четко обозначил, какие меры нужно принять специалистам, историкам, киноведам и другим. Это тоже своевременно высказанная мысль», - сказал Рауан Кенжеханулы.

Также он прокомментирал пункт статьи Президента, посвященный переводу казахской литературы на другие языки.

«Президент сказал о важности перевода на иностранные языки детской литературы, истории. Это очень необходимо. Я работаю в этой сфере, поэтому понимаю значимость вопроса. Как гражданин, как специалист поддерживаю слова Главы государства. В свою очередь, постараемся осуществить важные пункты, отраженные в его статье», - заключил исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.