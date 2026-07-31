Через инновации — к развитию Костанайской области: «Қостанай дала фестивалі» объединяет агробизнес, технологии и традиции

В Костанайской области стартовал агрофестиваль «Қостанай дала фестивалі», центральным событием которого стала международная выставка «Казахстанский День поля — Jańa Dala / Green Day ’2026». Мероприятие собрало представителей агробизнеса, науки, власти и производителей сельхозтехники из более чем 20 стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открывая агрофестиваль, аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что мероприятие должно стать новой ежегодной традицией и главной аграрной выставкой Казахстана.

— Этот фестиваль позволит сохранить лучшие традиции региона и создать новые. Мы хотим, чтобы агрофестиваль стал одним из самых популярных мест для семейного отдыха, интересным как для сельских жителей, так и для горожан, — отметил глава региона.

Фото: Бердіболат Көркембаев

По словам акима, развитию агропромышленного комплекса сегодня способствует беспрецедентная государственная поддержка. В 2026 году Костанайской области выделено 275 млрд теңге, что на 33% больше, чем годом ранее. За последние пять лет объем финансирования отрасли увеличился в 3,6 раза. Только в текущем году хозяйства уже приобрели 799 единиц новой сельхозтехники, причем около 90% закупаемых машин произведены на отечественных предприятиях, включая костанайские заводы.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что проведение агрофестиваля в Костанайской области закономерно, поскольку регион является одним из ведущих зернопроизводящих центров страны.

— Президент Касым-Жомарт Токаев ставит задачу сделать агропромышленный комплекс высокотехнологичной и конкурентоспособной отраслью. Благодаря государственной поддержке сельское хозяйство уже третий год подряд демонстрирует устойчивый рост, — подчеркнул министр.

Фото: Бердіболат Көркембаев

По словам организатора выставки Адильхана Сагимбаева, нынешний формат мероприятия стал самым масштабным за всю историю проведения Дня поля.

Фестиваль впервые проходит три дня, объединяя не только выставку агротехнологий, но и большую культурную программу.

Участвуют представители 26 стран, а около 150 компаний представляют современные технологии, оборудование и инновационные решения для сельского хозяйства. Главная задача фестиваля — показать, каким станет сельское хозяйство Казахстана уже в ближайшие годы, а также привлечь молодежь к аграрным профессиям.

Фото: Бердіболат Көркембаев

Одной из самых масштабных площадок выставки стала экспозиция современной сельскохозяйственной техники, где были представлены тракторы, зерноуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели, посевные комплексы, почвообрабатывающая техника, агродроны и другие технологические решения для агропромышленного комплекса. Свои разработки представили ведущие отечественные и зарубежные производители.

Среди участников — один из лидеров отечественного сельхозмашиностроения, завод «Агромаш». Как отметил руководитель маркетинга предприятия Батыр Оспанов, завод выпускает тракторы, комбайны и навесную технику, а благодаря льготному кредитованию под 5% и субсидированию 30% стоимости она остается доступной для аграриев. На выставке представлены тракторы Lovol и комбайны «Есиль».

Фото: Бердіболат Көркембаев

Из зарубежных представительств был презентован самоходный опрыскиватель бразильской компании Jacto с GPS-навигацией. По словам менеджера компании Сергея Буяльского он автоматически определяет необработанные участки поля и позволяет экономить до 10–15% средств защиты растений.

Кроме выставки, в рамках фестиваля прошли деловые, образовательные и культурные мероприятия. Организаторы уверены, что «Қостанай дала фестивалі» станет ежегодной площадкой для демонстрации инноваций, привлечения инвестиций и развития агропромышленного комплекса страны.